ترامب يتوعد المهاجرين بسحب الجنسية منهم .. إذا خرقوا شرطا واحدا

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين بسحب الجنسية منهم إذا ما أديدنوا بالاحتيال على المواطنين الأمريكيين.

يواصل ترامب حملته ضد الجالية الصومالية في ولاية منيسوتا.

خلال تصريحات أدلي بها ترامب في ولاية ميشيجان حيث كان في زيارة إلى مصنع هناك، قال الرئيس الأمريكي: سنسحب أيضًا الجنسية من أي مهاجر متجنس من الصومال أو أي مكان آخر يدان بالاحتيال على مواطنينا".

تابع :" سنخرجهم من هنا فورًا، وإذا جئتم إلى أمريكا لسرقة الأمريكيين، فسنزج بكم في السجن ونعيدكم إلى حيث أتيتم".. إلا أن شبكة سي إن إن أشارت إلى أن ذلك سحب الجنسية الأمريكية من المواطنين أمرا بالغ الصعوبة.

وذكر التقرير أن وزارة العدل أصدرت مذكرة العام الماضي تنص على ضرورة أن يركز المحامون جهودهم في قضايا سحب الجنسية على أي شخص قد يشكل خطرًا محتملاً على الأمن القومي.

وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، فإن ما يقرب من 58% من الصوماليين في مينيسوتا وُلدوا في الولايات المتحدة، ومن بين الصوماليين المولودين في الخارج في مينيسوتا، فإن الغالبية العظمى - 87% - مواطنون أمريكيون بالتجنس.