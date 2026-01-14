قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه اعتبارا من الأول من فبراير لن تدفع الحكومة الفيدرالية، المزيد من المدفوعات إلى الولايات لمراكز الحماية الجنائية الفاسدة المعروفة باسم مدن الملاجئ.

وقال ترامب، في تصريحات له : كل ما يفعلونه هو نشر الجريمة والعنف! إذا أرادت الولايات ذلك، فليتحملوا تكاليفها.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي ، مطالبا النيتو بمساعدة الولايات المتحدة في الحصول على جرينلاند.

وتوقع ترامب، في تصريحات له ، أن يصبح النيتو أكثر قوة وفعالية مع سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ، والتي ستكون عنصرا حيويا في منظومة القبة الذهبية التي تبنيها واشنطن .

وشدد الرئيس الأمريكي ، على أن أي شيء أقل من حصول الولايات المتحدة على جرينلاند غير مقبول.

ويزور كبير دبلوماسيي الدنمارك البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، في محاولة بالغة الأهمية لتهدئة التوتر بشأن جرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمها.

منذ عودته إلى منصبه قبل نحو عام، أبدى ترامب رغبته في الاستيلاء على هذه الجزيرة القطبية الشاسعة ذات الأهمية الاستراتيجية قليلة السكان، وبدا أكثر جرأة منذ أن أمر بشن هجوم دامٍ في 3 يناير على فنزويلا أطاح برئيسها.

وكان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن قد طلب إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.