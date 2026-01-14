الذهب يستقر قرب 4586 دولاراً وسط تهديدات إدارة ترامب للفيدرالي

استقرت أسعار الذهب قرب مستوى قياسي الثلاثاء، مع متابعة الأسواق عن كثب تجدد هجمات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار مخاوفاً بشأن استقلالية البنك المركزي للولايات المتحدة.

وتداول المعدن النفيس قرب 4590 دولاراً للأونصة، بعدما قفز بنسبة 2% في الجلسة السابقة، بعد أن قال رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاتهام المحتمل يُعدُّ استمراراً لمحاولات الضغط على البنك المركزي.

وأعاد الهجوم على الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الأخيرة إحياء ما يُعرف بتداولات "بيع الأصول الأميركية"، حيث تراجع الدولار يوم الإثنين، وتعرضت سندات الخزانة الأميركية لعمليات بيع على امتداد منحنى العائد.

تحذير من آثار اتهام باول

كذلك، فإن دعوات ترمب الحادة إلى خفض أسعار الفائدة تهدد بتقويض قدرة الاحتياطي الفيدرالي على السيطرة على التضخم، وأدت إلى ما يُعرف بتداولات "تخفيض القيمة"، حيث يبيع المتداولون الدولار وأصولاً أخرى معرضة للصدمات السياسية والمالية.