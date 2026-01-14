قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ألمانيا: ندرس حجم التجارة مع إيران بعناية

محمود نوفل

 
أكدت الحكومة الألمانية على انفتاح بلادها على تعميق العلاقات وبداية جديدة مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أنه يتم دراسة حجم التجارة مع إيران بعناية.

وفي وقت لاحق؛ طالبت نائبة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نويمان، يوم الاثنين بعدم تطبيع العلاقات بين أوروبا وإيران في ظل استمرار الاحتجاجات في طهران وقمع قوات الأمن للتظاهرات.

طرد سفراء إيران من أوروبا
ودعت نائبة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، إلى طرد سفراء وممثلي إيران‌ من الاتحاد الأوروبي، مضيفة عبر حسابها في منصة "إكس" أنه: لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع دبلوماسي مع نظام يرد على الاحتجاجات السلمية بإطلاق .

وفي وقت سابق ، كشف موقع أكسيوس، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تواصل مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام دعماً للاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لمصدرين مطلعين.


وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين، بأن هذا التواصل يبدو محاولة من إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت قبل أن يأمر ترامب بأي إجراء يهدف إلى إضعاف النظام بشكل أكبر.

ألمانيا إيران سوريا البرلمان الأوروبي الولايات المتحدة

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

حصاد فتاوى مركز الأزهر لعام 2025

حصاد فتاوى 2025م.. أكثر من 1,7 مليون فتوى تعكس الحضور الافتائي الشامل لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل يقع الطلاق لحظة الغضب ووقت الحيض.. حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب.. هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل لآخر اليوم

بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والعبوات الغذائية في محافظات الدلتا

بيت الزكاة ينتهي من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والعبوات الغذائية في الدلتا

بالصور

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

