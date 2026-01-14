ماسك يوفر الإنترنت مجاناً في إيران مع تواصل الاحتجاجات

قررت شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك تقديم خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" مجاناً في إيران، في ظل احتجاجات دامية وانقطاع للإنترنت مستمر منذ أيام.

ألغت "سبيس إكس" رسوم الاشتراك في "ستارلينك" داخل إيران، ما يتيح للأشخاص الذين يمتلكون أجهزة استقبال داخل البلاد الوصول إلى الخدمة من دون دفع، وفقاً لأحمد أحمديان، المدير التنفيذي للمجموعة الأميركية "هوليستك رزيليانس"، التي تعمل مع الإيرانيين لتأمين الوصول إلى الإنترنت.

وأكد شخص مطّلع على عمليات "ستارلينك" توفير الخدمة مجاناً، طالباً عدم الكشف عن هويته لأن هذه المعلومات غير معلنة. لم ترد "سبيس إكس" على طلب للتعليق.

ورقة رابحة في النزاعات

تُبرز خدمة "ستارلينك" في إيران، وفي مناطق أخرى تشهد نزاعات، كيف باتت خدمة الإنترنت سريعة النمو أداة قوة ناعمة لأغنى رجل في العالم، وللحكومة الأميركية.