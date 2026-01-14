قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 14-1-2026
اقتصاد

ماسك يوفر الإنترنت مجاناً في إيران مع تواصل الاحتجاجات

ماسك
ماسك
وكالات

قررت شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك تقديم خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" مجاناً في إيران، في ظل احتجاجات دامية وانقطاع للإنترنت مستمر منذ أيام.

ألغت "سبيس إكس" رسوم الاشتراك في "ستارلينك" داخل إيران، ما يتيح للأشخاص الذين يمتلكون أجهزة استقبال داخل البلاد الوصول إلى الخدمة من دون دفع، وفقاً لأحمد أحمديان، المدير التنفيذي للمجموعة الأميركية "هوليستك رزيليانس"، التي تعمل مع الإيرانيين لتأمين الوصول إلى الإنترنت.

وأكد شخص مطّلع على عمليات "ستارلينك" توفير الخدمة مجاناً، طالباً عدم الكشف عن هويته لأن هذه المعلومات غير معلنة. لم ترد "سبيس إكس" على طلب للتعليق.

ورقة رابحة في النزاعات

تُبرز خدمة "ستارلينك" في إيران، وفي مناطق أخرى تشهد نزاعات، كيف باتت خدمة الإنترنت سريعة النمو أداة قوة ناعمة لأغنى رجل في العالم، وللحكومة الأميركية.

ماسك الإنترنت إيران خدمة الإنترنت لحكومة الأميركية

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرع علاج للجيوب الأنفية في العاصفة الترابية .. التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

