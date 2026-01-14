قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

طهران تؤكد تعليق الاتصالات مع واشنطن .. ومصر وتركيا والمملكة تثني ترامب عن الحرب

قادة إيران
محمد على

أكد مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، الأربعاء، تعليق الاتصالات المباشرة، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل في خضم الاحتجاجات التي تشهدها إيران، مشيراً إلى أن طهران "طلبت من زعماء دول المنطقة، التدخل لمنع التصعيد العسكري من جانب الولايات المتحدة".

واعتبر المسؤول الإيراني، حسبما نقلت "رويترز"، أن "التهديدات تقوض الجهود الدبلوماسية"، مؤكداً أن "أي اجتماعات محتملة بين المسؤولَين لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود، ألغيت".

بحسب التقارير الصحفية فقد حاولت عدد من حكومات الشرق الأوسط ثني الولايات المتحدة عن شن حرب مع إيران.

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن دبلوماسي ، أن الحكومات تخشى “عواقب غير مسبوقة” ,إن الدول التي تواصلت مع الولايات المتحدة تشمل تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية وباكستان.

وأضاف الدبلوماسي أنهم كانوا على "اتصال دائم" مع واشنطن في الأيام الأخيرة.

ونقلت "رويترز"، عن مصدر في الخارجية التركية، بأن وزير الخارجية، هاكان فيدان، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، على ضرورة إجراء محادثات لحل التوترات الإقليمية الحالية.

وذكر مصدر دبلوماسي تركي بشكل منفصل، أن أنقرة على اتصال أيضاً بمسؤولين أميركيين، وسط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل عسكرياً في إيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ومع ارتفاع عدد الضحايا، حض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإيرانيين، الثلاثاء، على مواصلة الاحتجاجات.

وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج. سيطروا على مؤسساتكم!... المساعدة في الطريق"، دون أن يفصح عن ماهية تلك المساعدة.

وأشار إلى أنه ألغى جميع اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف ما وصفه بـ"القتل العبثي" للمحتجين، وطلب من الإيرانيين في خطاب لاحق أن "يحفظوا أسماء القتلة ومن يرتكبون انتهاكات بحقهم... لأنهم سيدفعون ثمناً باهظاً".

إيران الاتصالات واشنطن دبلوماسي تركيا ومصر والمملكة

