قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"النواب" يوافق على رفع الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وجيبوتي يؤكدان رفض أي إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ بالسيد عبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، علي هامش الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتنسيق تعزيز جهود السلام في السودان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون في شتى المجالات، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية  اللوجستية اتساقاً مع الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد افتتاح بنك مصر جيبوتي، مؤكداً على الرغبة المشتركة لعقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري الجيبوتي في أقرب وقت بما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين ليتناسب مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما.

واتصالا بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، جدد الوزيران الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال، مع التشديد على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض التام لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد. 

كما أكد الوزيران على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أية محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية مع التشديد على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويلبي طموحات شعبه الشقيق في استعادة الأمن والاستقرار.

في ختام اللقاء، أكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ولاسيما منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي جيبوتي منطقة القرن الأفريقي اسرائيل أرض الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة يعلن تفاصيل المبادرة الوطنية لإحياء وتطوير النشاط الثقافي والفني بالجامعات

ياسر صادق

ورم فى القدم.. أشرف زكي : ياسر صادق فى الرعاية المركزة وأدعوله.. خاص

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وصدمة أحمد مالك

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد