قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"النواب" يوافق على رفع الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمد على

 أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه قتل ستة مقاومين في حصيلة محدثة جراء تبادل إطلاق النار في غزة في اليوم السابق، متهماً إياهم بانتهاك وقف إطلاق النار في القطاع، وفق مزاعمه.

قال الجيش المحتل في بيان إنه قتل اثنين من ستة مقاومين رصدهم بالقرب من قواته في غرب رفح، وأن الدبابات أطلقت النار عليهم.

وذكرت أن القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق النار تلا ذلك، بما في ذلك غارات جوية، بينما واصلت القوات البحث عن الباقين.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال الجيش إنه "بعد عمليات البحث التي أجريت في المنطقة، تأكد الآن أن القوات قضت على العناصر الستة خلال تبادل إطلاق النار".

أضاف إن وجود المقاومين بالقرب من القوات والحادث اللاحق يمثل "انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

أفاد مصدر أمني في غزة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية "فتحت النار غرب مدينة رفح".

بموجب هدنة دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر بعد عامين من حرب الإبادة، انسحبت القوات الإسرائيلية في غزة إلى مواقع خلف خط ترسيم يُعرف باسم "الخط الأصفر".

تقع مدينة رفح خلف الخط الأصفر، وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. أما المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر فتظل تحت سيطرة حماس.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد  ما لا يقل عن 165 طفلاً في هجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 100 طفل - 60 صبياً و40 فتاة - قد استشهدوا منذ الهدنة.

يناير الإسرائيلي الفلسطيني الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقاومين إطلاق النار هدنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ترشيحاتنا

إغلاق مراكز لعلاج الادمان

الصحة تكشر عن أنيابها..بالاسماء غلق مراكز لعلاج الادمان بالمحافظات

يوست لامرز

تعيين رئيس جديد للمجلس الدولي للمطارات ACI World

نجيب محفوظ

وزير الثقافة: نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد