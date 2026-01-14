الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه قتل ستة مقاومين في حصيلة محدثة جراء تبادل إطلاق النار في غزة في اليوم السابق، متهماً إياهم بانتهاك وقف إطلاق النار في القطاع، وفق مزاعمه.

قال الجيش المحتل في بيان إنه قتل اثنين من ستة مقاومين رصدهم بالقرب من قواته في غرب رفح، وأن الدبابات أطلقت النار عليهم.

وذكرت أن القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق النار تلا ذلك، بما في ذلك غارات جوية، بينما واصلت القوات البحث عن الباقين.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال الجيش إنه "بعد عمليات البحث التي أجريت في المنطقة، تأكد الآن أن القوات قضت على العناصر الستة خلال تبادل إطلاق النار".

أضاف إن وجود المقاومين بالقرب من القوات والحادث اللاحق يمثل "انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

أفاد مصدر أمني في غزة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية "فتحت النار غرب مدينة رفح".

بموجب هدنة دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر بعد عامين من حرب الإبادة، انسحبت القوات الإسرائيلية في غزة إلى مواقع خلف خط ترسيم يُعرف باسم "الخط الأصفر".

تقع مدينة رفح خلف الخط الأصفر، وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. أما المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر فتظل تحت سيطرة حماس.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد ما لا يقل عن 165 طفلاً في هجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 100 طفل - 60 صبياً و40 فتاة - قد استشهدوا منذ الهدنة.