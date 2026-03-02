أداء لافت.. يارا السكري تخطف الأنظار مع أحمد العوضي في «على كلاي»

فرضت النجمة يارا السكري نفسها بقوة على خريطة دراما رمضان هذا العام، لتتحول إلى ما يشبه «الحصان الرابح» في السباق الدرامي، بعدما قدمت أداءً مميزا في مسلسل «على كلاي» جذب الأنظار وأشعل منصات التواصل الاجتماعي بالإشادة والتفاعل.

واستطاعت النجمة الصاعدة يارا السكري أن تبرهن على نضج فني واضح من خلال تجسيدها لشخصية «روح»، حيث قدمت مزيجا متوازنًا من الحساسية والصلابة، وجسدت الصراع الداخلي للشخصية بوعي درامي لافت، كما تنقلت بسلاسة بين مشاهد الضعف والانكسار، ومشاهد الرومانسية المفعمة بالمشاعر، دون مبالغة أو افتعال، ما منح الأداء صدقًا انعكس مباشرة على الجمهور.

وخلال الثلث الأول من الشهر الكريم، سطرت يارا السكري سيمفونية نجاح خاصة بها، مؤكدة قدرتها على حمل مساحات درامية ثقيلة والتفاعل باحترافية مع تطورات الأحداث المتسارعة، حيث لن حضورها لم يكن عابرا أو معتمدا على عنصر المفاجأة، بل جاء نتاج اجتهاد واضح وفهم عميق لتفاصيل الشخصية وأبعادها النفسية.

ولم يقتصر التألق على الأداء العاطفي فحسب، بل امتد إلى قدرتها على ضبط إيقاع الانفعال، وتقديم لحظات الصمت بنفس القوة التي قدمت بها لحظات المواجهة، وهو ما يعكس وعيًا متقدما بأدواتها الفنية، وهذا التنوع في الأداء جعلها حديث الجمهور والنقاد على حد سواء، ورسخ مكانتها كواحدة من أبرز مفاجآت الموسم.

ومع هذا النجاح المتصاعد، يرى كثيرون أن يارا السكري باتت تستحق خوض تجربة البطولة المطلقة، بعدما أثبتت جدارتها واستحقاقها للانتقال إلى مساحة أوسع من المسؤولية الفنية، فالموهبة التي ظهرت بهذا النضج، والحضور الذي فرض نفسه بهذه القوة، يضعانها بالفعل في مصاف نجمات الصف الأول، ويمنحانها فرصة حقيقية لقيادة أعمال درامية كبرى في المواسم المقبلة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.