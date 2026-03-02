قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية
وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة..إنفوجراف
الملك عبد الله للرئيس الأمريكي: الأردن يرفض الاعتداءات الإيرانية
فن وثقافة

أداء لافت.. يارا السكري تخطف الأنظار مع أحمد العوضي في «على كلاي»

يارا السكري
يارا السكري
أوركيد سامي

فرضت النجمة يارا السكري نفسها بقوة على خريطة دراما رمضان هذا العام، لتتحول إلى ما يشبه «الحصان الرابح» في السباق الدرامي، بعدما قدمت أداءً مميزا في مسلسل «على كلاي» جذب الأنظار وأشعل منصات التواصل الاجتماعي بالإشادة والتفاعل.

واستطاعت النجمة الصاعدة يارا السكري أن تبرهن على نضج فني واضح من خلال تجسيدها لشخصية «روح»، حيث قدمت مزيجا متوازنًا من الحساسية والصلابة، وجسدت الصراع الداخلي للشخصية بوعي درامي لافت، كما تنقلت بسلاسة بين مشاهد الضعف والانكسار، ومشاهد الرومانسية المفعمة بالمشاعر، دون مبالغة أو افتعال، ما منح الأداء صدقًا انعكس مباشرة على الجمهور.

وخلال الثلث الأول من الشهر الكريم، سطرت يارا السكري سيمفونية نجاح خاصة بها، مؤكدة قدرتها على حمل مساحات درامية ثقيلة والتفاعل باحترافية مع تطورات الأحداث المتسارعة، حيث لن حضورها لم يكن عابرا أو معتمدا على عنصر المفاجأة، بل جاء نتاج اجتهاد واضح وفهم عميق لتفاصيل الشخصية وأبعادها النفسية.

ولم يقتصر التألق على الأداء العاطفي فحسب، بل امتد إلى قدرتها على ضبط إيقاع الانفعال، وتقديم لحظات الصمت بنفس القوة التي قدمت بها لحظات المواجهة، وهو ما يعكس وعيًا متقدما بأدواتها الفنية،  وهذا التنوع في الأداء جعلها حديث الجمهور والنقاد على حد سواء، ورسخ مكانتها كواحدة من أبرز مفاجآت الموسم.

ومع هذا النجاح المتصاعد، يرى كثيرون أن يارا السكري باتت تستحق خوض تجربة البطولة المطلقة، بعدما أثبتت جدارتها واستحقاقها للانتقال إلى مساحة أوسع من المسؤولية الفنية، فالموهبة التي ظهرت بهذا النضج، والحضور الذي فرض نفسه بهذه القوة، يضعانها بالفعل في مصاف نجمات الصف الأول، ويمنحانها فرصة حقيقية لقيادة أعمال درامية كبرى في المواسم المقبلة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

يارا السكري

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الجوازات

المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية

ضبط لحوم منتتهية الصلاحية بالغربية

ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بمدينة طنطا

متهمة

خوفا من الفضيحة.. أم تتخلص من طفلتها حديثة الولادة بشبرا الخيمة

بالصور

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

