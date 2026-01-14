القضاء الإيراني: لا صحة للأرقام المتداولة بشأن قتـ.لى الاحتجاجات

أكدت السلطة القضائية الإيرانية أنه لا صحة للأرقام المتداولة بشأن قتلى الاحتجاجات ، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة بشأن قتلى الاحتجاجات لا تستند إلى معلومات دقيقة.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية في تصريحات لها: الرقم المُدرج على أغلفة ملفات المتوفين يشير إلى رقم تصريح الدفن وهناك معلومات مضللة متداولة حول حجم الخسائر البشرية بالاحتجاجات.

كما رفضت السلطة القضائية الإيرانية إعلان أي إحصاءات رسمية بشأن عدد قتلى الاحتجاجات.

زعم موقع “هرانا لرصد حقوق الإنسان” في إيران، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 505 قتلى.

وذكر موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان : "نحقق في تقارير عن مقتل 579 متظاهرا وقطع الإنترنت يعقد التحقيق".

يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في اتصال بنظيره الباكستاني، أن إيران عازمة على حماية سيادتها وأمنها بمواجهة الاعتداءات الخارجية.

واكد عراقجي ، في وقت سابق ، أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن تهديد دولة عضو في المنظمة الدولية يقوض بشكل خطير نظام عدم الانتشار النووي، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يعرّض الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة، ويسهم في تفاقم الأزمات والصراعات في المنطقة.

وشدد عراقجي ، على أن إيران لن تتردد في توجيه رد حاسم ورادع على أي اعتداء يطال سيادتها أو أمنها، مؤكدًا تمسك بلاده بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق القوانين والمواثيق الدولية.