إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" بتفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي GPS في أجزاء من إيران والعراق.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد ضرورة تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.



وأضاف أبو الغيط، أن إسرائيل تماطل من أجل تثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من قطاع غزة.



وعرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا يفيد أن مصر ترأست الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، وشدد على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.