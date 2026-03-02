رأس الأفعى الحلقة 13.. قوات الأمن تضبط منفذي عملية اغتيال هشام بركات

شهد مسلسل رأس الأفعي الحلقة 13 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تمكنت قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” من القبض على منفذي عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.

واعترفت عناصر الجماعة ومنفذي عملية الاغتيال أن مخطط هذه العملية هو الإرهابي يحيى موسى الذى استعان بهم بعد تدريبهم فى الخارج.

بينما كشف الإرهابي محمود عزت عن الدعم الخارجي من المنظمات الدولية سواء كان دعم مادي او معنوي والذى يتم ارساله بشكل دوري كل شهر.

وتنتهي الحلقة باكتشاف قوات الأمن تخطيط الجماعة لعملية إرهابية كبيرة ولكن لم يكشف عن تفاصيلها.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.