كان ياما كان الحلقة 13.. يسرا اللوزي تعاقب ماجد الكدواني

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كان ياما كان تصاعدًا في الصراع بين الشخصيات الرئيسية، حيث واصل مصطفى، الذي يجسّد دوره ماجد الكدواني، محاولاته لرؤية ابنته فرح بعد حصوله على حكم قضائي يتيح له لقاءها مرة أسبوعيًا داخل النادي وتحت إشراف المحكمة.



وبعد حالة من الترقب والاستعداد للقاء طال انتظاره مع ابنته التي ابتعد عنها لأشهر، يتعرض مصطفى لصدمة غير متوقعة مع وصول طليقته داليا، التي تؤدي شخصيتها يسرا اللوزي، من دون اصطحاب الطفلة.



وتقدم داليا شهادة مرضية مزوّرة لموظف المحكمة المسؤول عن تنظيم الرؤية، مدعية عدم قدرة فرح، التي تجسدها ريتال عبد العزيز، على الحضور، ما يزيد من تعقيد الموقف ويعمّق معاناة مصطفى، ويمهد لمزيد من المواجهات خلال الحلقات المقبلة.



مسلسل كان ياما كان

على جانب أخر تفشل الخطة التي كان يمارسها سيف على كل من في حياته، والأسرار المتعددة التي كان يخفيها عنهم عندما تفاجئه مايا بزيارته في العيادة، ويشعر في تلك اللحظة أن عالميه اللذين حاول جاهدًا فصلهما عن بعضهما. يحاول سيف التخلص منها لكن تصر مايا على الجلوس برفقته قليلًا، فيجلسان سويًا في لحظة رومانسية وحينها يدخل عليهم مصطفى ليجد الاثنين ممسكين بأيدي بعضهما.

ولا يجد سيف الوقت لتبرير أي شيء حيث يفهم مصطفى ما يحدث ويعّرف نفسه إلى مايا بأنه أخو زوجته بغرض كشف السر، وهو الأمر الذي يهبط كالصاعقة على مايا ويملأ الندم والدهشة وجه سيف ويحاول تبرير موقفه لكن مايا تتركه وترحل.



كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.