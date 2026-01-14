قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري
وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب
«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي
طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك
«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا
«لو حد غرضه يضرني ربنا يهديه».. إسلام إبراهيم يوجّه رسالة قوية للمتطفلين
له فضل على كذا لاعب| إعلامي يُشيد بحسام حسن: ليس مدرب سوشيال ميديا
كوستاريكا تعلن كشف مؤامرة لاغتيــ.ـال رئيسها قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية
علي شعث رئيسًا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة
تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا

شنّ الجيش الأوكراني هجومًا على عدد من المباني السكنية في مدينة روستوف جنوب روسيا، أسفر عن اشتعال النيران ووقوع أضرار بالمدينة.

وصرّح ألكسندر سكريابين، رئيس إدارة مدينة روستوف-نا-دونو جنوب روسيا، بأنّ عددًا من المباني السكنية قد تضرّرت جرّاء هجوم بطائرة مسيّرة على المدينة.

وكتب على تطبيق تيليجرام: "تعرّض الجزء الغربي من المدينة للهجوم، وأُفيد بوقوع أضرار في عدد من المباني السكنية. كما تسبّبت حطام الطائرة المسيّرة المتساقطة في اشتعال النيران في بعض المباني في منطقة صناعية. وتجري حاليًا جهود لإخماد الحريق"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وأمس الثلاثاء، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن دول الغرب تشن حرب هجينة ضد روسيا في محاولة للحفاظ على دورها المهيمن في الشؤون العالمية. 

وذكرت زاخاروفا- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية- أن "ما نراه في الواقع هو حرب هجينة واسعة النطاق ضد روسيا فالنزاع في أوكرانيا هو ساحة معركة نشطة، وهدفهم النهائي يتمثل في الحفاظ على الهيمنة الغربية العالمية بأي ثمن كان".

كما أشارت إلى أن نزع السلاح أمر لابد من تحقيقه في أوكرانيا، مشددة على أن نظام كييف وأتباعه الغربيين أظهروا مرارًا وتكرارًا طبيعتهم العدائية ضد روسيا.

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

