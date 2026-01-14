هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا

شنّ الجيش الأوكراني هجومًا على عدد من المباني السكنية في مدينة روستوف جنوب روسيا، أسفر عن اشتعال النيران ووقوع أضرار بالمدينة.

وصرّح ألكسندر سكريابين، رئيس إدارة مدينة روستوف-نا-دونو جنوب روسيا، بأنّ عددًا من المباني السكنية قد تضرّرت جرّاء هجوم بطائرة مسيّرة على المدينة.

وكتب على تطبيق تيليجرام: "تعرّض الجزء الغربي من المدينة للهجوم، وأُفيد بوقوع أضرار في عدد من المباني السكنية. كما تسبّبت حطام الطائرة المسيّرة المتساقطة في اشتعال النيران في بعض المباني في منطقة صناعية. وتجري حاليًا جهود لإخماد الحريق"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وأمس الثلاثاء، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن دول الغرب تشن حرب هجينة ضد روسيا في محاولة للحفاظ على دورها المهيمن في الشؤون العالمية.

وذكرت زاخاروفا- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية- أن "ما نراه في الواقع هو حرب هجينة واسعة النطاق ضد روسيا فالنزاع في أوكرانيا هو ساحة معركة نشطة، وهدفهم النهائي يتمثل في الحفاظ على الهيمنة الغربية العالمية بأي ثمن كان".

كما أشارت إلى أن نزع السلاح أمر لابد من تحقيقه في أوكرانيا، مشددة على أن نظام كييف وأتباعه الغربيين أظهروا مرارًا وتكرارًا طبيعتهم العدائية ضد روسيا.