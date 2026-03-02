يعوض الله.. أشرف بن شرقي في منشور غامض على فيسبوك

شارك أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي منشورا غامضا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر بن شرقي دعاء في منشور عبر حسابه: “يعوض الله ويعطي الله ويغني الله فالحمد لله دايما وأبدا ”.

وتعادل الأهلي مع زد، 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد القاهرة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.