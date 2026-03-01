مرحلة وانتهت.. الدردير يعلق على أداء بن شرقي مع الأهلي

أثار تعليق الناقد الرياضي عمرو الدردير جدلا واسعا بعد هجومه على مستوى أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لم يعد يملك الإضافة الفنية التي كان يقدمها سابقًا.

وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" حقيقي جه الوقت إني أشكر اللي رفض رجوع أشرف بن شرقي لـ الزمالك وقال عليه إنه مشطب..والله اللاعب ده مفيهوش حاجة زيادة حاليًا عن شيكو بانزا..ده على الأقل شيكو بانزا صغير وعنده 22 سنة وقابل للتطور، إنما ده انتهى وعنده 30 سنة".

وتابع: “الراجل ده كان مرحلة وانتهت، وإحنا خدنا كل اللي عنده خلاص، وفعلاً دلوقتي انتهى.. حابب أشكره على كأس مصر بتاع الأهلي اللي جابه، وعلى السوبر الإفريقي، وكأس مصر، والدوري 2021 و2022 اللي كان أحد هدافيهم”.

وأوضح: "قعد معانا 3 سنين جابلنا:

2 دوري

2 كأس

1 سوبر إفريقي

وكان مساهما أساسيا، وأكتر لاعب مساهمة فيهم.. فتسلم يا بن شرقي بجد على الـ3 سنين اللي قضيتهم معانا، وأنا عارف إن خطوة الأهلي دي مجرد بيسترزق منها".

وأكد: “أتمنى ننساه بقى ونفكنا من الدايرة اللي بنلف فيها دي، زي فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وغيرهم.. دول مرحلة وانتهت، وكلهم فلسوا حرفيًا، ومبقاش فيه أي جديد يقدموه لفرقهم”.