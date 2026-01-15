قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
أخبار العالم

فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام

ماكرون
ماكرون
محمود نوفل

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن بلاده سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية إلى جرينلاند خلال أيام.

 جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام القوات المسلحة بمناسبة العام الجديد.

وعقد ماكرون في وقت سابق من صباح الخميس اجتماع أزمة طارئا لمجلس الدفاع ⁠بخصوص تطورات ملف جزيرة جرينلاند الدنماركية التي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في الاستحواذ عليها، وكذلك تصاعد حدة الاحتجاجات في إيران.

وناقش الاجتماع أيضا حملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات الإيرانية ​على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وفي وقت لاحق ، أفادت وسائل إعلام الفرنسية بأنه تم إرسال المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي إلى جرينلاند، حيث ستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية.

وذكر مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، بأن الجيش الفرنسي  سيرسل جنودًا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".

وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام القادمة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضًا قوات أوروبية أخرى".

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في جزيرة جرينلاند.

وقال : بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة.

وأضاف : أن هذه المناورات تحت مسمى "عملية الصمود القطبي".

وأشار إلى أن الوحدات العسكرية الفرنسية بدأت بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى.

وقال أوليفييه بوافر دارفور، السفير الفرنسي المعني بشؤون القطبين، لإذاعة (فرانس أنفو) إن العسكريين الذين أرسلوا إلى غرينلاند متخصصون في القتال بالمناطق الجبلية. وأضاف أن الدفعة الأولى تضم نحو 15 فردا سيساعدون ‍في التحضير للمناورات التي أُطلق عليها اسم (عملية الصمود في القطب الشمالي).

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد