حكومة كيبيك الكندية تزيل التاج البريطاني من شعار المقاطعة

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية، يوم الجمعة أنها ستزيل التاج البريطاني من شعار المقاطعة الرسمي.

وصرح وزير العدل سيمون جولان-باريت ووزير اللغة الفرنسية جان-فرانسوا روبرج بأن قرار المقاطعة يؤكد استقلال كيبيك.

يتكون الشعار من تاج يعلو درعًا عليه ثلاث زهرات زنبق ذهبية، وأسد ذهبي - يرمز أيضًا إلى التاج البريطاني - بالإضافة إلى ثلاث أوراق قيقب خضراء. ولم يُزل الأسد.

في عام 1868، منحت الملكة فيكتوريا كيبيك شعارها الرسمي، وأشارت حكومة كيبيك إلى أنه سيتم تغيير الشعار في بعض المراسلات الرسمية، وفي نهاية المطاف على الأوسمة التي يمنحها نائب الحاكم.

وصرّحت حكومة كيبيك بأنه لن يتم تغيير أي شعارات تظهر على المباني الحكومية أو الأثاث، بهدف الحفاظ على التراث.