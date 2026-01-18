قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
أخبار العالم

رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا
فرناس حفظي

ناقش رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأسباب التي دفعته لقبول عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانضمام إلى مجلس السلام في غزة. 

وقال كارني: "ستبذل كندا قصارى جهدها لمعالجة معاناة قطاع غزة"، وأضاف أن العديد من القضايا المتعلقة بمجلس السلام، بما في ذلك القضايا الاقتصادية، لا تزال قيد المناقشة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشييتد برس أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتزم قبول عرض للعمل كمستشار في مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية  الدكتور بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش أن المجلس سيشرف على الحكم المؤقت لقطاع غزة، الذي يشهد وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر الماضي، ويأتي تشكيله ضمن استحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 2803 برئاسة ترامب وعضوية 25 دولة، من بينها مصر.

وأشار الوزير إلى أن التطورات الأخيرة شملت متابعة الملف الفلسطيني وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها ترامب، إلى جانب متابعة قضية مياه النيل، مؤكداً التزام مصر بمبدأي الإخطار المسبق وعدم الإضرار بالحقوق، ورفض الحلول الأحادية في قضايا الحوض.

كما تناول اللقاء الأوضاع في غزة والسودان والقرن الإفريقي، وشهد التوقيع على مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين مصر والبوسنة والهرسك في مجالات دبلوماسية واقتصادية.

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

