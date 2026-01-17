رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة

أفادت وكالة أسوشييتد برس أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتزم قبول عرض للعمل كمستشار في مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش أن المجلس سيشرف على الحكم المؤقت لقطاع غزة، الذي يشهد وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر الماضي، ويأتي تشكيله ضمن استحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 2803 برئاسة ترامب وعضوية 25 دولة، من بينها مصر.



وأشار الوزير إلى أن التطورات الأخيرة شملت متابعة الملف الفلسطيني وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها ترامب، إلى جانب متابعة قضية مياه النيل، مؤكداً التزام مصر بمبدأي الإخطار المسبق وعدم الإضرار بالحقوق، ورفض الحلول الأحادية في قضايا الحوض.



كما تناول اللقاء الأوضاع في غزة والسودان والقرن الإفريقي، وشهد التوقيع على مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين مصر والبوسنة والهرسك في مجالات دبلوماسية واقتصادية.



