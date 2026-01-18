رئيس وزراء باكستان يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وأضافت الوزارة في إسلام آباد أن باكستان ستواصل مشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في قطاع غزة.

وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، لكي ينضم إلى مجلس السلام في غزة.

مجلس السلام في غزة



وأفادت وكالة الأنباء القبرصية أن خريستودوليدس تلقى رسالة من نظيره الأمريكي، الليلة الماضية، لتكون قبرص واحدة من الدول الـ25 المؤسسة للمجلس.

وجاءت دعوة خريستودوليدس بعد أن أعلنت وزارة الخارجية القبرصية أمس السبت أن الحكومة "ستواصل بنشاط تكملة الجهود، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين"، وذلك عقب الإعلان الأولي عن إنشاء مجلس السلام في غزة.



ووصفت الخارجية القبرصية إنشاء المجلس بأنه خطوة حيوية في تمكين انتقال السلطة في غزة.

خطة السلام في غزة



وقال مدير المكتب الصحفي الرئاسي في قبرص فيكتور بابادوبولوس إن الرئيس القبرصي قد أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء حكومات الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، أكتوبر الماضي، أن الحكومة القبرصية تسعى إلى تقديم "دعم تشغيلي" لخطة السلام في غزة ولا تسعى إلى أن تصبح وسيطًا سياسيًا.



وأعلن البيت الأبيض أمس عن إنشاء مجلس السلام في غزة، كما عين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، من بين الأعضاء السبعة في مجلسه التنفيذي المؤسس.

