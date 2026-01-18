عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ضرورة ضمان تنفيذ جميع مراحل اتفاق إنهاء الحرب، محذرًا من خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية.

وأشاد الملك عبدالله - خلال استقباله في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - بجهود قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وركز اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على العلاقات الأخوية الوطيدة بين الأردن وقطر وآليات توسيع التعاون بمختلف المجالات، لا سيما من خلال اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.

كما تناول اللقاء مجمل المستجدات في الإقليم، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويضمن احترام سيادة الدول العربية ويحقق الاستقرار في المنطقة.

