مسودة ميثاق مجلس السلام بشأن غزة : مدة العضوية 3 سنوات

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أوضحت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن مسودة ميثاق مجلس السلام بشأن غزة تنص على أن مدة العضوية 3 سنوات.

وفي سياق متصل..أجمع سياسيون ومحللون أردنيون على أن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة يمثل تطورا سياسيا مفصليا في مسار إنهاء الحرب والتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع، في ظل دور مصري محوري قاده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسهم في تهيئة المناخ السياسي للتوافق الفلسطيني، بالتوازي مع موقف أردني رسمي داعم للجنة باعتبارها خطوة انتقالية تمهّد لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.