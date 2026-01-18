الخارجية: نرفض محاولات تقسيم قطاع غزة والأراضي الصومالية

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إننا نرفض أي محاولات لتقسيم قطاع غزة ونطالب بإدخال كميات كبيرة وكافية من المساعدات، مشددا على أهمية عقد مؤتمر إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيريه اليوناني والقبرصي، أننا تحدثنا عن العديد من الملفات الإقليمية بما فيها الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتوازي، وتفكيك الميلشيات وخروج القوات الأجنبية.

وشدد على ضرورة التعامل مع الأوضاع الراهنة في سوريا، متابعا: تحدثنا عن الأوضاع في لبنان والسد الأثيوبي والأمن المائي المصري، وضرورة عدن احداث أي ضرر.

وأكد ضرورة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض الاعتراف بأرض الصومال، متابعا: نقدر مدى تفهم قبرص واليونان للأوضاع والتحديات التي تواجهها مصر.