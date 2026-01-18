وزير الخارجية: التعاون بين مصر واليونان وقبرص يفتح آفاقًا واسعة في مجال الطاقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أسهم في الوصول إلى آفاق واسعة، خاصة في مجال الطاقة.

تشديد آلية متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إلى الاتفاق على تشديد آلية متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة، مؤكدًا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة ويعزز التكامل الإقليمي.



كما شدد على أهمية الربط بين حقول الغاز القبرصية والبنية التحتية المصرية لدعم استقرار الإمدادات وتوسيع فرص التعاون في منطقة شرق المتوسط.