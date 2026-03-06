قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا مهمًا مساء اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره الاتحاد السكندري في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الترتيب، بينما يتطلع الفريق السكندري إلى تحقيق نتيجة تعيد له التوازن وتحسن موقفه في المسابقة.

الزمالك يتمسك بالصدارة ويبحث عن انتصار جديد

يدخل الزمالك هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تقديم مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن من تحقيق سلسلة من الانتصارات المهمة التي عززت موقعه في قمة جدول ترتيب الدوري. 

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي وتحقيق فوز جديد يرسخ صدارته ويقربه خطوة إضافية نحو المنافسة بقوة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال في استمرار الأداء المميز الذي ظهر به اللاعبون خلال المباريات الماضية، بعدما تمكن الفريق تحت قيادته من استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات في المسابقة المحلية.

ويمتلك الزمالك مجموعة من العناصر المميزة التي تجمع بين الخبرة والحيوية، حيث يعتمد الجهاز الفني على عدد من اللاعبين أصحاب التجربة إلى جانب العناصر الشابة التي أثبتت حضورها بقوة خلال اللقاءات الأخيرة، وهو ما يمنح الفريق تنوعًا في الحلول الهجومية والدفاعية داخل أرض الملعب.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة. 

وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 12 مباراة، بينما تعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط، وهي أرقام تعكس حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق هذا الموسم، إلى جانب الأداء المتوازن الذي يقدمه اللاعبون في مختلف المباريات.

الاتحاد السكندري يبحث عن طوق النجاة

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة أمام متصدر الدوري، لكنه يطمح في الوقت ذاته إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 19 مباراة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى 11 هزيمة. 

وتضع هذه النتائج الفريق تحت ضغط كبير خلال المرحلة المقبلة، ما يجعله بحاجة ماسة إلى حصد النقاط والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لما تحمله من أهمية لكلا الفريقين.

وتُذاع المباراة عبر شاشة قناة ON Sport، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تقدم القناة تغطية خاصة للقاء تتضمن استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية لتحليل مجريات اللقاء وأبرز اللقطات الفنية.

نادي الزمالك الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كريم فؤاد

نجم الزمالك يساند كريم فؤاد بعد إصابته.. هترجع أحسن من الأول

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس فوزي والانبا باخوم

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس يوم العائلة بالإيبارشية | صور

وزير التعليم العالي

بحث الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بمستشفيات البحر الأحمر

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

بالصور

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد