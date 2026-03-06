أفشة والزمالك.. أرقام مميزة وهدف لا يُنسى في القمة

يمتلك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، سجلًا لافتًا في مواجهاته أمام الزمالك، حيث خاض 19 مباراة ضد الفريق الأبيض خلال مسيرته الكروية.

وخلال تلك المواجهات، تمكن أفشة من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين، ليترك بصمة واضحة في لقاءات القمة بين الفريقين.

وجاءت أغلب هذه المباريات بقميص الأهلي بواقع 16 مواجهة، بينما خاض مباراة واحدة مع بيراميدز، وأخرى بقميص إنبي، إضافة إلى مواجهة سابقة عندما كان لاعبًا في صفوف الرجاء المطروحي.

ويبقى الهدف الأبرز في مسيرة أفشة أمام الزمالك، ذلك الذي سجله في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، عندما أحرز هدف الفوز التاريخي للأهلي في الدقائق الأخيرة، وهو الهدف الذي أطلق عليه جمهور القلعة الحمراء لقب «القاضية ممكن»، ليقود الفريق للتتويج باللقب القاري.

كما نجح اللاعب في هز شباك الزمالك مرة أخرى خلال نهائي كأس مصر 2023 الذي أقيم في السعودية، عندما سجل الهدف الثاني للأهلي، كما صنع الهدف الأول لزميله إمام عاشور في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.