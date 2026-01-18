وزير الخارجية: إرادة مصرية قبرصية يونانية لتعزيز التعاون والتنسيق

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث يعقد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مؤتمرا صحفيا مع نظيريه اليوناني والقبرصي.

وشدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، على أن هناك إرادة مصرية قبرصية يونانية مشتركة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق.

وشدد على ضرورة التنسيق والتشاور بين البلاد في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة واحترام الدول وسلامة أراضيها.