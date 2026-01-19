قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
أخبار العالم

كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك

كشفت مصادر حكومية كندية رفيعة المستوى أن السلطات في أوتاوا تدرس إرسال وحدات عسكرية صغيرة إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة تنظمها دول حلف شمال الأطلسي بقيادة الدنمارك.

وذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن "القوات الكندية قد تتحرك إلى الجزيرة هذا الأسبوع"، في حال صادق رئيس الوزراء جاستن ترودو على الخطة، مؤكدة أن القرار يبدو "حتمياً رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد".

ويأتي هذا التحرك في سياق موجة تعزيزات عسكرية أوروبية تشمل السويد وهولندا والنرويج وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وفنلندا، التي أعلنت جميعها عن إرسال قوات إلى جرينلاند للمشاركة في تدريبات الناتو، بالتوازي مع تعزيز الدنمارك وجودها العسكري في الجزيرة وزيادة وتيرة المناورات.

وجاءت هذه الخطوات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول ضم الجزيرة، وإعلانه فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية تشمل معظم المشاركين في التدريبات، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي للتفاوض على صفقة شراء غرينلاند.

ويرى مراقبون أن التحرك الكندي المحتمل يمثل رسالة دعم واضحة للدفاع الجماعي ضمن حلف الناتو وللدفاع عن السيادة الدنماركية على الجزيرة، في اختبار مباشر لإرادة الدول الأعضاء في مواجهة محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة أو عبر الضغوط الاقتصادية.

جرينلاند أوتاوا حلف شمال الأطلسي جاستن ترودو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

