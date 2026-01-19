الجارديان: بيع جرينلاند لواشنطن يحمل رسالة مدمرة لأوكرانيا

حذرت صحيفة “الجارديان” البريطانية من أن أي موافقة أوروبية، ولو ضمنية، على بيع جرينلاند قسرا للولايات المتحدة ستعد رسالة كارثية إلى كييف، وتضعف مكانة الاتحاد الأوروبي كلاعب جيوسياسي فاعل.

وقالت الصحيفة في مقال لها إن جرينلاند، رغم خروجها من الجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي عام 1985، تبقى إقليمًا تابعًا لدولة عضو، معتبرة أن القبول بمبدأ البيع القسري لإقليم كهذا يقوض التزامات الاتحاد تجاه سيادة الدول، ويبعث بإشارة سلبية بشأن دعمه لأوكرانيا.

وانتقدت الجارديان ما وصفته بـ«صمت الأوروبيين» ومحاولاتهم الاكتفاء بالمسارات الدبلوماسية دون اللجوء إلى إجراءات أو عقوبات حازمة، معتبرة أن ذلك يعكس فشل استراتيجية استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من فبراير على عدد من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، على أن ترتفع إلى 25% في يونيو، وتستمر حتى التوصل إلى صفقة لشراء جرينلاند.

وتعد جرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، غير أن ترامب يواصل الإصرار على ضمها إلى الولايات المتحدة، في وقت حذّرت فيه كوبنهاغن وسلطات جرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعها احترام السلامة الإقليمية.