إذا لم تستثمر في أمريكا.. «ترامب» يُهدّد شركات الرقاقات الكورية والتايوانية برسوم تصل 100%
تقديرًا لمسيرتهم الوطنية.. وزارة الخارجية تنظم احتفالية لتكريم السفراء المُتقاعدين | صور
بعد تهديد ترامب بسبب جرينلاند .. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم
الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا بعد توغله جنوب لبنان .. ولا موعد للجنة الميكانيزم
بإطلالة جريئة أشعلت السوشيال ميديا.. «إليسا» تفتح قلبها: ليلة «جوي أووردز» سحر لا يُنسى|صور
عبد المنعم السعيد: الإدارة الأمريكية ترى في أزمة سد النهضة «فرصة دبلوماسية» | فيديو
حليف ترامب في الكونجرس يُحذّر: توسع الجيش السوري ضد الأكراد قد يُعيد عقوبات «قيصر»
بفستان أبيض ملائكي .. كواليس تحضيرات ميرنا جميل قبل حفل جوائز«جوي أووردز» | شاهد
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
أخبار العالم

بعد تهديد ترامب بسبب جرينلاند .. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم

محمد على

يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.

وأفادت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأنها دعت إلى عقد الاجتماع في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".


ذكر دبلوماسيون أوروبيون، أن "الاجتماع من المقرر أن يبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت جرينتش)"، في خطوة تم ربطها بالسماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك.
 

جرينلاند الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئًا اليوم ترامب

