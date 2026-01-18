قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

انقطاع المياه بالكامل عن «الرقة» بعد تفجير أنابيب رئيسية من قسد

الجيش السوري
الجيش السوري
محمد على

انقطعت المياه عن مدينة الرقة شمال سوريا، الأحد، بعد تعرض الأنابيب المغذية للمدينة للتفجير.

وأعلنت مديرية الإعلام بالرقة أن انقطاع المياه جاء "بعد تفجير تنظيم قسد الأنابيب الرئيسية للمياه المغذية للمدينة والممتدة على طول الجسر القديم".

من جانبها، أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات سوريا الديمقراطية جددت استهداف مدينة دير الزور بقذائف الهاون.

وكان الجيش السوري قد أعلن الأحد سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات بعد طرد المقاتلين الأكراد.

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش السوري أن الأخير سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية في الشمال، وعلى سد الفرات بعد طرد القوات الكردية من تلك المناطق.

كما ذكرت مديرية الإعلام الحكومي في دير الزور أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة الأحياء السكنية في قرية الطيبة شرقي دير الزور، وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن قصفًا بقذائف الهاون طال الأحياء السكنية في مدينة دير الزور.

وكان الجيش السوري قد أعلن أيضًا سيطرته على مطار الطبقة العسكري وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني منه.

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قواته فرضت سيطرتها على سد المنصورة (سد البعث سابقًا)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، لتصبح على بعد أقل من 5 كيلومترات عن المدخل الغربي لمدينة الرقة.

المياه الرقة قسد قوات سوريا الديمقراطية دير الزور الأكراد مدينة الطبقة الاستراتيجية سد الفرات

