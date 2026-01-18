جريمـ.ـة مُكتملة الأركان.. ماذا قالت الحكومة السورية بشأن إعـ.ـدام السجناء في مدينة الطبقة؟

في بيان إدانة للحكومة السورية بشأن إعدام السجناء في مدينة الطبقة، أكد البيان أن هذه الأفعال تستوجب الإدانة الكاملة.

وقال البيان: "تدين الحكومة السورية بأشد العبارات إقدام تنظيم قسد والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وذلك بعد انسحابهم منها".

وأشار البيان إلى أن إعدام الأسرى والسجناء، ولا سيما المدنيين منهم، يعد جريمة مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، ويتنافى بصورة صارخة مع القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "يعكس هذا السلوك الإجرامي الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في اتخاذ المدنيين والأسرى رهائن".

وأكدت الحكومة السورية تحمل هذا التنظيم المسؤولية الكاملة، وتعهدت لذوي الشهداء بالمحاسبة القانونية العادلة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة.