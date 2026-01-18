قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميثاق جديد لمجلس السلام في غزة.. ترامب يقرّر من ينضم ومدة العضوية 3 سنوات
عاجل | سانا: تنظيم قسد يُفجّر الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة
بعد الخسارة أمام نيجيريا.. «شوبير» يضع خارطة طريق لمصر في المونديال
«الإعلاميين» تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي».. الشروط وآليات التقديم
«الشيوخ» يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل وسُبل حمايته .. غدًا
لاستكمال مناقشة قانون ضريبة العقارات .. «الشيوخ» يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 18-1-2026
5 مشكلات نفسية شائعة بين جيل زد .. خبيرة توضّح الأسباب وطرق التعامل
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميثاق جديد لمجلس السلام في غزة.. ترامب يقرّر من ينضم ومدة العضوية 3 سنوات

ترامب
ترامب
محمد على

قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية، ناقلة عن مسودة ميثاق مجلس السلام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس، وسيكون له الحق في تحديد من يُدعى للانضمام إليه.

وذكرت بلومبيرج أن القرارات ستتخذ في المجلس بالأغلبية، مع صوت واحد لكل دولة، على أن تخضع لموافقة الرئيس ترامب. وأضافت أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات، قابلة للتجديد من قبل الرئيس نفسه.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة ترامب أن الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم بالمجلس مطالبة بالمساهمة بمليار دولار.

وأوضحت بلومبيرج أن مجلس السلام الخاص بغزة سيكون منظمة دولية تهدف إلى ضمان السلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما يحق للرئيس ترامب في جميع الأوقات تعيين خلف له في منصب الرئيس.

مسودة ميثاق مجلس السلام الرئيس الأمريكي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

الاهلي

الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

سد النهضة

لماذا عادت واشنطن للوساطة في ملف سد النهضة الآن؟.. عبد المنعم السعيد يفسر المشهد

غزة

متحدث اللجنة المصرية في غزة ينقل حجم معاناة أهالي القطاع

عمرو محمود ياسين

عمرو ياسين: حسام حسن قدم أقصى ما لديه مع المنتخب.. وأؤيد استمراره حتى كأس العالم

بالصور

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد