ميثاق جديد لمجلس السلام في غزة.. ترامب يقرّر من ينضم ومدة العضوية 3 سنوات

قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية، ناقلة عن مسودة ميثاق مجلس السلام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس، وسيكون له الحق في تحديد من يُدعى للانضمام إليه.

وذكرت بلومبيرج أن القرارات ستتخذ في المجلس بالأغلبية، مع صوت واحد لكل دولة، على أن تخضع لموافقة الرئيس ترامب. وأضافت أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات، قابلة للتجديد من قبل الرئيس نفسه.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة ترامب أن الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم بالمجلس مطالبة بالمساهمة بمليار دولار.

وأوضحت بلومبيرج أن مجلس السلام الخاص بغزة سيكون منظمة دولية تهدف إلى ضمان السلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما يحق للرئيس ترامب في جميع الأوقات تعيين خلف له في منصب الرئيس.