قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جرينلاند ليست للبيع.. احتجاجات غاضبة في الدنمارك تملأ الشوارع رفضًا لتهديدات ترامب

احتجاجات الدانمارك
احتجاجات الدانمارك
علي صالح

شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومدن أخرى في الدنمارك، فضلاً عن العاصمة جرينلاندية نووك، يوم امس احتجاجات جماهيرية واسعة شارك فيها آلاف المتظاهرين للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل في السيادة على جزيرة جرينلاند وضمّها إلى الولايات المتحدة.

وتحت شعارات مثل “جرينلاند ليست للبيع” و“أيديكم بعيداً عن جرينلاند” ورفع أعلام الدنمارك وجرينلاند، انطلقت المظاهرات من ساحة البلدية في كوبنهاغن باتجاه السفارة الأمريكية، في احتجاج سلمي شارك فيه آلاف المواطنين الدنماركيين والجرينلانديين. 

واتسعت المظاهرات لتشمل العديد من المدن الدنماركية مثل آرهوس وألبورغ وأودنسي، في مؤشر على التوحّد الشعبي ضد ما يعتبرونه محاولة أمريكية لتهديد السيادة الإقليمية.

وألقى المتظاهرون كلمات تؤكد على حق غرينلاند في تقرير المصير ورفض التدخل الخارجي، فيما ظهر كثيرون وهم يرتدون قبعات حمراء تحمل عبارات ساخرة مثل “اجعل أميركا تختفي” بدلاً من شعار ترامب الشهير لشعب جرينلاند للدفاع عن ثقافته واستقلال قراره.

ولم تقتصر الاحتجاجات على الدنمارك فحسب، بل تزامنت مع تجمعات في نووك، العاصمة الجرينلاندية، حيث شارك رئيس حكومة غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن في مسيرة أمام القنصلية الأمريكية، مؤكداً على أن المستقبل يجب أن يتحدد من قبل الغرينلانديين أنفسهم وليس عبر ضغوط دولية.

وتأتي هذه التظاهرات في ظل تصاعد التوترات بين الدنمارك والولايات المتحدة بعد أن أعاد الرئيس ترامب طرح فكرة ضرورة ضمّ غرينلاند للولايات المتحدة، مبرراً ذلك بـ”الأمن القومي” والاستفادة من موارد الجزيرة الاستراتيجية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في أوروبا وأدى إلى إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من عدة دول أوروبية تشمل الدنمارك إذا واصلت معارضتها للخطة.

وقد وصف المتظاهرون هذه الخطوة بأنها استفزازية وغير مبررة، معتبرين أن الترميز التجاري لا يمكن أن يبرّر انتهاك سيادة دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأفاد مشاركون بأن هذه القضية أثارت قلقاً ليس فقط بشأن المستقبل السياسي لغرينلاند، بل حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي بأسرها ودور حلف الناتو في ضمان احترام سيادة الدول الأعضاء.

كما أعرب متظاهرون عن تأييد واضح لـ الديمقراطية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهم، مؤكدين أن أي محاولة لضمّ غرينلاند بالقوة أو الضغوط لن تُقبل، وأن الحوار ووسائل القانون الدولي وحدها هما السبيل لحل الخلافات.

من جانبها، تعكس هذه الاحتجاجات أوسع موجة من الغضب الشعبي ضد ما يُنظر إليه كضغط خارجي على سيادة الأمم الصغيرة، وتبرز مدى حساسية موضوع غرينلاند الذي يمتلك موقعاً استراتيجياً غاية في الأهمية في القطب الشمالي، فضلاً عن ثرواته الطبيعية الهائلة وقيمته الجيوسياسية في سلسلة التوازنات الدولية الراهنة.

في نهاية المظاهرات، أكّد منظّمون أن الرسالة المرسَلة إلى واشنطن واضحة: جرينلاند ليست للبيع، وسيادتها غير قابلة للتفاوض خارج إرادة شعوبها، داعين إلى احترام القانون الدولي والحوار الدبلوماسي بدل التصعيد والتهديدات.

كوبنهاجن العاصمة الدنماركية الدنمارك نووك العاصمة جرينلاندية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

الدكتور حسين الثقافي

جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة

الشهادات الأزهرية الإعدادية والإبتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الشهادات الأزهرية الإعدادية والابتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

مفتي أوزبكستان يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مفتي أوزبكستان يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد