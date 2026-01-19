قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن مصدر حكومي في برلين، أن ألمانيا تدرس خيار رفع قيمة الإيجار الذي تدفعه الولايات المتحدة مقابل استخدام منشآت وقواعد عسكرية على الأراضي الألمانية، في خطوة ينظر إليها كرد غير مباشر على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يندرج ضمن أدوات الضغط الاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسألة إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا “غير مطروحة للنقاش” في الوقت الراهن.

وكانت صحيفتا ديلي تلغراف ومجلة الإيكونوميست قد أشارتا في تقارير سابقة إلى إمكانية لجوء برلين لمثل هذا السيناريو، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين على خلفية ملف جرينلاند.

وفي 17 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” عزم واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا والدنمارك، اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على أن ترتفع النسبة إلى 25% بدءًا من 1 يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ“الاستحواذ الكامل والنهائي” على جرينلاند.

وتعد جرينلاند إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع الدنمارك، وترتبط الولايات المتحدة والدنمارك باتفاقية دفاعية موقعة عام 1951، تنص على التزامات أمنية ضمن إطار حلف شمال الأطلسي، وتكفل لواشنطن دورًا في الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد.

