جرينلاند تشتعل بالجدل الدولي وجولة آي شو سبيد تكشف سحر الحضارة المصرية

ناقشت حلقة اليوم من برنامج «ترندي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، أبرز التفاعلات على منصات التواصل في مختلف المجالات من السياسة والاقتصاد إلى الفن والمجتمع.

افتتحت الحلقة بتغطية التطورات المثيرة حول جرينلاند، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت جدلًا دوليًا واسعًا، حيث أعلن عن نيته فرض تعريفات جمركية على عدد من الدول الأوروبية وربط رفعها بالتوصل إلى اتفاق لشراء الجزيرة، معتبرًا أن الأمن القومي الأمريكي والسلام العالمي على المحك.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة دعمت دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا وعسكريًا على مدى عقود دون مقابل عادل، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند في ظل التنافس الدولي المتصاعد، خصوصًا مع طموحات كل من الصين وروسيا في القطب الشمالي.

في المقابل، شددت كل من الدنمارك وفرنسا على رفض أي محاولات لشراء الجزيرة، مؤكدة أن سيادة جرينلاند تُقرر من قبل شعبها فقط، فيما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا موحدًا داعمًا للتعاون الدولي لإدارة أمن القطب الشمالي بعيدًا عن الإجراءات الأحادية.

على الصعيد الثقافي والسياحي، سلطت الحلقة الضوء على زيارة اليوتيوبر الأمريكي الشهير «اي شو سبيد» للمغرب ومصر، حيث وثق رحلته من الأهرامات والمتحف المصري إلى تجربة المطبخ المحلي، بما في ذلك تذوق الكشري المصري، وأبرزت هذه الجولة التفاعل الكبير مع الثقافة المحلية وروح الشارع، مقدمة صورة حية ومتنوعة عن الحضارة المصرية للأجيال العالمية.