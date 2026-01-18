قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسين بونو ينقذ المغرب ويحرم السنغال من هدف مؤكد بنهائي كأس أمم إفريقيا
تفاصيل الساعات الأخيرة قبل قتل أطفال الراهب| شاهد عيان: المتهم لعب مع الضحايا أثناء توجههم إلى درس القرآن.. وشارك في البحث عنهم بعدما نفذ جريمته
تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. وخصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جرينلاند تشتعل بالجدل الدولي وجولة آي شو سبيد تكشف سحر الحضارة المصرية

ترندي
ترندي
رنا عبد الرحمن

ناقشت حلقة اليوم من برنامج «ترندي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، أبرز التفاعلات على منصات التواصل في مختلف المجالات من السياسة والاقتصاد إلى الفن والمجتمع.

افتتحت الحلقة بتغطية التطورات المثيرة حول جرينلاند، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت جدلًا دوليًا واسعًا، حيث أعلن عن نيته فرض تعريفات جمركية على عدد من الدول الأوروبية وربط رفعها بالتوصل إلى اتفاق لشراء الجزيرة، معتبرًا أن الأمن القومي الأمريكي والسلام العالمي على المحك.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة دعمت دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا وعسكريًا على مدى عقود دون مقابل عادل، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند في ظل التنافس الدولي المتصاعد، خصوصًا مع طموحات كل من الصين وروسيا في القطب الشمالي.

في المقابل، شددت كل من الدنمارك وفرنسا على رفض أي محاولات لشراء الجزيرة، مؤكدة أن سيادة جرينلاند تُقرر من قبل شعبها فقط، فيما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا موحدًا داعمًا للتعاون الدولي لإدارة أمن القطب الشمالي بعيدًا عن الإجراءات الأحادية.

على الصعيد الثقافي والسياحي، سلطت الحلقة الضوء على زيارة اليوتيوبر الأمريكي الشهير «اي شو سبيد» للمغرب ومصر، حيث وثق رحلته من الأهرامات والمتحف المصري إلى تجربة المطبخ المحلي، بما في ذلك تذوق الكشري المصري، وأبرزت هذه الجولة التفاعل الكبير مع الثقافة المحلية وروح الشارع، مقدمة صورة حية ومتنوعة عن الحضارة المصرية للأجيال العالمية.

المطبخ المصري الكشري دونالد ترامب مصر الحضارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

الميراث

أمين الإفتاء محذرا: من يستولي على ميراث أخواته يعرّض نفسه لإثم عظيم

قضاء يوم الإفطار في رمضان

كيفية قضاء يوم الإفطار في رمضان إذا كان الصائم صغير السن.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد