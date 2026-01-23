استثمار بعد الدمار.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يراهنان بـ800 مليار دولار على أوكرانيا

تأمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في جذب 800 مليار دولار من التمويل العام والخاص للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بمجرد أن تنهي روسيا الحرب، وذلك وفقًا لوثيقة حصلت عليها صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وتحدد الوثيقة، المكونة من 18 صفحة، خطة مدتها 10 سنوات لضمان تعافي أوكرانيا من خلال مسار سريع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد عممت المفوضية الأوروبية هذه الخطط على عواصم الاتحاد الأوروبي قبل قمة القادة مساء الخميس، حيث تم التطرق إلى الوثيقة المؤرخة في 22 يناير، وفقًا لثلاثة مسؤولين ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن هذا الموضوع الحساس.

وبينما تسعى بروكسل وواشنطن إلى تأمين مئات المليارات من الدولارات كتمويل طويل الأجل، وتسويق أوكرانيا كعضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي ووجهة استثمارية، فإن هذه الاستراتيجية تعتمد على وقف إطلاق النار الذي لا يزال بعيد المنال، مما يجعل خطة الإنعاش عرضة للخطر طالما استمر القتال.

تمتد استراتيجية التمويل حتى عام 2040، بالتزامن مع خطة تشغيلية فورية مدتها 100 يوم لإطلاق المشروع إلا أن خطة الازدهار ستواجه صعوبة في جذب الاستثمارات الخارجية إذا استمر الصراع، وفقًا لشركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، والتي تقدم استشاراتها بشأن خطة إعادة الإعمار تطوعًا.