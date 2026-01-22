قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا

قسم الخارجي

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قلقه إزاء دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

ستارمر يعترض على عضوية بوتين بمجلس السلام

وقال ستارمر في مقابلة مع قناة "تشانل 4 نيوز" بُثت يوم الخميس: "من الواضح أن لديّ مخاوف بشأن وجود بوتين في مجلس السلام؛ فهو يشن حربًا على دولة أوروبية".

وكان ترامب قد كشف النقاب عن مجلس السلام المثير للجدل في دافوس يوم الخميس. 

ولم يلتزم بوتين، الذي دُعي للانضمام إلى المجلس، بالانضمام إليه رسميًا، لكنه طرح فكرة استخدام أصول روسية مجمدة في الولايات المتحدة لدفع رسوم قدرها مليار دولار أمريكي مقابل الحصول على مقعد دائم. ولم توقع المملكة المتحدة على الاتفاقية.

وقال ستارمر: "إنهم يُمطرون أوكرانيا بالقنابل. يجب ألا ندع أحداث الأسبوع الماضي تُشتت انتباهنا عن القضية الأساسية".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأن المملكة المتحدة لن توقع على معاهدة مجلس السلام بسبب مخاوفها من التدخل الروسي.

قال ستارمر: "علينا العمل مع الأمريكيين وحلفائنا وغيرهم للدفاع عن أوكرانيا ودعمها في صراع لم تكن هي سببه". 

مفاوضات بريطانية أوكرانية

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي صرّح فيه ترامب بأنه عقد اجتماعًا مثمرًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلاً لإنهاء الحرب مع روسيا.

وتأتي تصريحات ستارمر بشأن روسيا في الوقت الذي ناقش فيه مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أمن القطب الشمالي في مكالمة هاتفية يوم الخميس، وفقًا لما ذكره متحدث باسم داونينج ستريت.

وكان روته قد صرّح لشبكة سكاي نيوز في وقت سابق بأنه ناقش كيفية "إنقاذ القطب الشمالي من الروس والصينيين" في اجتماع مع ترامب يوم الأربعاء.

ستارمر يهاجم فكرة ترامب ترامب بوتين في مجلس السلام قصف أوكرانيا

