ستارمر يدين أحداث إيران وسط حالة ترقب وإجلاء لمئات الجنود الأمريكيين

أدان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر "بأشد العبارات الممكنة القمع وقتل المتظاهرين في إيران".

أدلى بهذه التصريحات في بداية جلسة استجواب لرئيس الوزراء اليوم في البرلمان البريطاني.

كشفت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية عن إن مئات الجنود الأمريكيون بدأوا في التجهز للإجلاء من قاعدة العديد الجوية وأنه يتم نقلهم إلى قواعد وفنادق أخرى في المنطقة.

ويُقال إن هذا يأتي في إطار محاولة لإبعادهم عن الخطر في حال شنت إيران هجوماً.

تُعد قاعدة العديد الجوية أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة وتضم حوالي 10000 جندي.

ويبدو أن عملية سحب القوات الحالية جزء من جهد أكثر تنسيقاً قبل أي عملية، بحسب ما ذكرته شبكة إن بي سي.



كما نصحت سفارة الهند في إيران مواطنيها بمغادرة البلاد حيث جاء في بيان للسفارة أنه يُنصح المواطنون الهنود بالمغادرة بأي وسيلة متاحة، وأضافت أنه ينبغي عليهم تجنب الاحتجاجات.

في هذه الأثناء، قال قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ماجد موسوي، أن إيران زادت مخزونها من الصواريخ منذ حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن موسوي قوله: "نحن في ذروة استعدادنا"، وذلك بعد أن تعهد دونالد ترامب أمس بتقديم المساعدة للمتظاهرين.

لكن قال المحلل العسكري البريطاني البروفيسور مايكل كلارك أن“الجيش الإيراني في حالة انهيار بعد هزيمته في حرب الـ 12 يومًا”.