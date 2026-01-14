بورصة عمان تغلق التداولات عند 11.9 مليون دينار.. مع تراجع طفيف للمؤشر

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاءنحو 11.9 مليون دينار أردني، ما يعادل حوالي 16.8 مليون دولار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم نفذت من خلال 3360 عقدا.



وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم انخفاضا طفيفا ليصل إلى 3552 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.1%، وجاء الانخفاض في قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.35%، في حين ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.10%.

وعند مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة.

