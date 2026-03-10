الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي، قال إن هناك إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

في سياق متصل أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن هدف الاعتداءات على طهران هو تقسيم البلاد وليس الديمقراطية ولا الحرية ،مشيرة إلى ان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية قتلت 193 طفلا حتي الأن.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريحات لها أي مساع للوساطة يجب أن تكون في ظروف وقف كامل للحرب وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

ومنذ قليل ؛ صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق.

وقال عراقجي لقناة بي بي إس الأمريكية: لدينا تجربة مريرة للغاية في موضوع التفاوض مع الأمريكيين، حيث دائما ما أبدت واشنطن وتل أبيب قبل الهجوم بأنهم لا ينوون مهاجمتنا، ويرغبون بحل القضية النووية سلميا.