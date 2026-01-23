الكرملين : دونباس تضررت بشكل كبير وندعو أوكرانيا للخروج منها



أكدت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين ان موسكو لا ترغب في الخوض علنا في تفاصيل عملية التفاوض بشأن أوكرانيا وتعتبر ذلك غير مناسب.

و عن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة قال المتحدث باسم الكرملين دميتريبيسكوف: العمل مكثف والموضوع معقد وبالغ الأهمية.

وأشار بيسكوف إلى أنه تم التطرق إلى قضية توجيه الأموال الروسية المجمدة إلى "مجلس السلام" لأغراض إنسانية في فلسطين خلال محادثات بوتين وعباس.

وأضاف بيسكوف : منطقة دونباس تضررت بشكل كبير خلال العمليات العسكرية. و سيعقد الاجتماع بين ممثل الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون مع الدول الأجنبية دميتريف ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف في إطار فريق العمل الثنائي المعني بالقضايا الاقتصادية في أبو ظبي يومي الجمعة والسبت.

و حول المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة صرح بيسكوف قائلا : في مثل هذه المشاورات الجادة لا يهتم أحد بالوقت.

وتابع : لقد جمدت الإدارة السابقة في الولايات المتحدة أصولا روسية بقيمة تقل قليلا عن 5 مليارات دولار.

ويشار إلى ان الفريق الأمني الروسي - والذي يتضمن مجموعة العمل الأمنية الروسية المشاركة في المفاوضات ممثلين عن وزارة الدفاع - غادر إلى الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الجمعة حيث تلقى أعضاء الفريق الأمني الروسي الذي سيمثل روسيا في محادثات أبو ظبي التعليمات من بوتين ليلة أمس ،حيث سيتم تحديد التوقيت الدقيق لبدء المحادثات في الإمارات سيتحدد عند وصول المشاركين

كما دعا بيسكوف القوات المسلحة الأوكرانية مغادرة منطقة دونباس وهو شرط مهم من الجانب الروسي.

