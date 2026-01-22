قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رانيا المشاط في «دافوس»: مصر قدمت نموذجًا في مرونة التعامل مع الأزمات بإصلاحات جوهرية
وزير الزراعة يلتقي عمد ومشايخ مطروح: دعم عاجل للمزارعين وتحويل الصحراء لفرص إنتاج
«توم واريك»: ترامب يحترم الرئيس السيسي ومستعد للمساعدة في حل أزمة سد النهضة
دافوس يشعل الخلاف.. ترامب يسخر من ماكرون ويهدده برسوم 200%
إعلان يشعل العاصفة… ياسمين عبد العزيز في مواجهة حملة تشويه شرسة
هشام بدوي يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى 25 يناير: عبّرت عن تطلعات جموع الشعب المصري في مستقبل أفضل
وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة
البلطي بـ 85 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم
الأرصاد: استقرار جوي يبدأ السبت وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم
الكرملين : تخصيص مليار دولار لأغراض إنسانية في إطار مجلس السلام بغزة
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكرملين : تخصيص مليار دولار لأغراض إنسانية في إطار مجلس السلام بغزة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ الكرملين ” دميتري بيسكوف أن محور محادثات الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس التي ستعقد اليوم في الكرملين سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين روسيا بلد صديق لفلسطين وقد بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين في بيان له : بوتين سيناقش مع عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام".


وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: ويتكوف وكوشنر سيصلان إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين مساء اليوم . وبوتين وويتكوف وكوشنر سيواصلون مناقشة التسوية الأوكرانية خلال المحادثات في موسكو.

وتابع : أوشاكوف سيشارك في المحادثات بين بوتين وويتكوف وكوشنر وسيقدم إحاطة إعلامية في ختامها

كما تثمن المتحدث بإسم الكرملين  جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا ومرحبا بفعاليتها ، مشيرا إلى أن نظام كييف سيُواصل سياساته لكن الوقت حان لاتخاذ قرارات حاسمة.

وتابع : استعداد موسكو لإرسال مليار دولار إلى "مجلس السلام" لا يعني أنها فقدت الأمل في استعادة الأصول المجمدة فالمعركة من أجلها ستستمر.

وإستكمل : موسكو ستواصل استخدام جميع الوسائل الممكنة لفك تجميد أصولها.

وختم تصريحاته : أي شيء يتعلق بجرينلاند ليس من شأن موسكو ولدى روسيا العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة

