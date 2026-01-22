الكرملين: بدء محادثات بوتين وويتكوف في موسكو

أعلن الكرملين، يوم الخميس، ببدء اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدما وصلا إلى موسكو في وقت سابق.

ووفقاً لمقاطع فيديو نشرها الكرملين، استقبل بوتين المفاوضين بمصافحة لدى وصولهم إلى الكرملين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويضم الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، وجوش جرينباوم، مفوض دائرة المشتريات الفيدرالية.

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية أن جرينباوم شارك سابقاً في مشاورات أمريكية روسية عُقدت في ميامي، فلوريدا.

ويشارك في الجانب الروسي من المحادثات كل من يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، وكيريل ديميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي.

أظهرت مقاطع فيديو سابقة من وسائل الإعلام الحكومية طائرة ويتكوف وهي تهبط في مطار فنوكوفو بموسكو وموكب سيارات ينقله إلى الكرملين.