سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
أخبار العالم

الكرملين: بدء محادثات بوتين وويتكوف في موسكو

الوفد الأمريكي يلتقي بوتين في الكرملين
ناصر السيد

أعلن الكرملين، يوم الخميس، ببدء اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدما وصلا إلى موسكو في وقت سابق.

ووفقاً لمقاطع فيديو نشرها الكرملين، استقبل بوتين المفاوضين بمصافحة لدى وصولهم إلى الكرملين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويضم الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، وجوش جرينباوم، مفوض دائرة المشتريات الفيدرالية.

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية أن جرينباوم شارك سابقاً في مشاورات أمريكية روسية عُقدت في ميامي، فلوريدا.

ويشارك في الجانب الروسي من المحادثات كل من يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، وكيريل ديميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي.

أظهرت مقاطع فيديو سابقة من وسائل الإعلام الحكومية طائرة ويتكوف وهي تهبط في مطار فنوكوفو بموسكو وموكب سيارات ينقله إلى الكرملين.

محادثات بوتين وويتكوف موسكو الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف الرئيس الروسي كوشنر

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

