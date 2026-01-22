بوتين يبدي استعداد بلاده لتقديم مليار دولار إلى "مجلس السلام" من أجل غزة

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتقديم مليار دولار إلى "مجلس السلام" من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مسألة تخصيص أموال من الأصول الروسية المجمدة لـ"مجلس السلام" نُوقشت بالفعل مع الجانب الأمريكي.

وقال بوتين - خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط.

وأضاف بوتين : مبادرة ترامب لإنشاء "مجلس سلام" تهدف في المقام الأول إلى تسوية الوضع في فلسطين وقطاع غزة.

وتابع : الاتجاه نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين أمر واضح. وروسيا قدمت مساعدات إنسانية لغزة خلال أصعب أوقات الأزمة التي مرت بها , كما تواصل روسيا تدريب أفراد من السلطة الوطنية الفلسطينية.



ومن جانبه ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن روسيا تدعم فلسطين دائما ومساعدات موسكو المالية بالغة الأهمية ، مشيرا إلى أن حجم الدمار في غزة كارثي فالقطاع مدمر بالكامل تقريباً.

وأضاف عباس : ما نحتاجه هو السلام ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك بدعمكم ، ففلسطين مستعدة للعمل مع روسيا لتسوية الوضع في الشرق الأوسط ونأمل أن نتوصل إلى الحل.

وأتم عباس تصريحاته : روسيا صديقتنا وفي كل مرة نأتي إلى هنا نشعر بالرابط الروحي بيننا.

