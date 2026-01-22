قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
بوتين يبدي استعداد بلاده لتقديم مليار دولار إلى "مجلس السلام" من أجل غزة

عباس وبوتين
عباس وبوتين
محمود نوفل

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتقديم مليار دولار إلى "مجلس السلام" من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مسألة تخصيص أموال من الأصول الروسية المجمدة لـ"مجلس السلام" نُوقشت بالفعل مع الجانب الأمريكي.

وقال بوتين - خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط.

وأضاف بوتين : مبادرة ترامب لإنشاء "مجلس سلام" تهدف في المقام الأول إلى تسوية الوضع في فلسطين وقطاع غزة.

وتابع : الاتجاه نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين أمر واضح. وروسيا قدمت مساعدات إنسانية لغزة خلال أصعب أوقات الأزمة التي مرت بها , كما تواصل روسيا تدريب أفراد من السلطة الوطنية الفلسطينية.


ومن جانبه ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن روسيا تدعم فلسطين دائما ومساعدات موسكو المالية بالغة الأهمية ، مشيرا إلى أن حجم الدمار في غزة كارثي فالقطاع مدمر بالكامل تقريباً.

وأضاف عباس : ما نحتاجه هو السلام ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك بدعمكم ، ففلسطين مستعدة للعمل مع روسيا لتسوية الوضع في الشرق الأوسط ونأمل أن نتوصل إلى الحل.

وأتم عباس تصريحاته : روسيا صديقتنا وفي كل مرة نأتي إلى هنا نشعر بالرابط الروحي بيننا.
 

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

