ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
أخبار العالم

بوتين يلتقي مبعوث ترامب الخاص وكوشنر في موسكو لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

بوتين
بوتين
أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيعقد، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر.

جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، لافتا إلى عزمه لقاء الممثلين الأمريكيين عقب محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية..

وأشار بوتين، إلى إن ويتكوف وكوشنر «سيصلان إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية»، مضيفًا أنه ينوي أيضًا مناقشة تفاصيل مشاركة روسيا في «مجلس السلام» الذي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي للانضمام إليه.

ويمثل هذا اللقاء الاجتماع الشخصي السابع بين الرئيس الروسي والسياسي الأمريكي.

وكان ويتكوف قد أعلن في وقت سابق عن خططه للسفر إلى موسكو يوم الخميس والوصول في وقت متأخر من الليل. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، فإن رجل الأعمال جاريد كوشنر، الذي شارك أيضًا في المحادثة السابقة بين الرئيس الروسي والمبعوثين الأمريكيين، سيرافقه في هذه الزيارة.

وقبيل وصولهما إلى موسكو، عقد ويتكوف وكوشنر اجتماعًا مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، في 20 يناير الجاري في «البيت الأمريكي» بدافوس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. واستمرت المحادثات المغلقة بين مسؤولي البلدين لأكثر من ساعتين، وصفها ويتكوف بأنها «إيجابية للغاية».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل الأعمال جاريد كوشنر

