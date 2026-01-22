قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

بوتين
بوتين
فرناس حفظي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيلتقي اليوم مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 وذكرت وكالات أنباء روسية أن بوتين قال خلال اجتماع عقده مع مجلس الأمن القومي الروسي إنه سيناقش معهما إمكانية استخدام أموال من أصول روسية مجمدة عقب الحرب مع أوكرانيا، لسداد مليار دولار يطالب بها ترامب مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام" الذي أنشأه لإعادة إعمار قطاع غزة. 

وأضاف بوتين: "هذا الاحتمال قيد المناقشة أيضاً مع ممثلي الإدارة الأمريكية"، مشيراً إلى أنه سيناقش أيضاً استخدام الأصول المجمدة مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس، الذي سيلتقيه اليوم أيضاً.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعتزم تأسيسه، ويعتبر منافسا للأمم المتحدة.

و وفي وقت سابق، صرح ترامب لوسائل إعلام في دافوس: "لقد تمت دعوته، وقد قبل الدعوة".

وكان بوتين قد أعلن قبل دقائق أنه أمر وزارة خارجيته بدراسة هذه الدعوة قبل أن يرد عليها.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي: "كلفت وزارة الخارجية الروسية دراسة الوثائق التي تسلمناها، والتشاور مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا الصدد".

وتابع: "بعد ذلك فقط، نستطيع الرد على الدعوة التي وُجهت إلينا"، شاكرا ترامب على المبادرة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تلقت دعوة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للانضمام إلى مجلس السلام المعني بقطاع غزة.

وأضاف بوتين - تعليقًا على مبادرة ترامب لتشكيل مجلس السلام - أن روسيا لطالما دعمت الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي، وذلك وفق وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأشار إلى أن موسكو سترد على الدعوة؛ بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة، والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن بلاده ما زالت تدعم أي مساعٍ تهدف إلى تعزيز الاستقرار على الساحة الدولية.

ونوه الرئيس الروسي بأن مقترح مجلس السلام، يركز بشكل أساسي على التوصل إلى تسوية في منطقة الشرق الأوسط، معلنًا استعداد روسيا لإرسال مليار دولار من الأصول التي كانت مجمدة سابقًا إلى المجلس.

وأعرب بوتين، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عرض الانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن ترامب في وقت سابق، عن تشكيل مجلس سلام بشأن غزة، متعهدًا بالكشف عن كامل أعضائه قريبًا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستيف ويتكوف جاريد كوشنر دونالد ترامب قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا

ترشيحاتنا

ازالات بجنوب بورسعيد ضمن الموجة 28

بورسعيد.. إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة على أراضي زراعية وأملاك دولة

لاعبة الجودو المجني عليها

قا.تل زوجته لاعبة الجودو يواجه جريمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية.. السبت

مجلس الدولة

مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد