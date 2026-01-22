بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة

شنت القوات الإسرائيلية صباح اليوم غارة جوية جديدة على المناطق الشرقية من قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر محلية، وأوضح شهود عيان أن انفجارات قوية دوت في عدة مواقع، دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.



ويأتي الهجوم في سياق استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، وسط تحذيرات دولية متزايدة بشأن المخاطر الإنسانية على المدنيين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارة، فيما تواصل الجهات المحلية في غزة تقييم الأضرار وتأمين المدنيين في المناطق المستهدفة.