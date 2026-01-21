بيت الزكاة والصدقات ينجز أضخم مخيم إيواء للنازحين الفلسطينيين قرب نتساريم بقطاع غزة

أفاد بيت الزكاة والصدقات بإتمام إنشاء أكبر مجمعاته المخصَّصة لإيواء النازحين الفلسطينيين في محيط منطقة نتساريم بقطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفي سياق الدور الإنساني والإغاثي الذي يضطلع به البيت لدعم المتضررين من العدوان.

وأوضح البيان أن هذا المشروع يأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للعائلات التي فقدت مساكنها، حيث عمل بيت الزكاة والصدقات على توفير بنية إيوائية متكاملة تضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للنازحين، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يشهدها القطاع.

وأشار البيت إلى أنه، منذ بداية العدوان، نجح في إدخال 13 قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، محمَّلة بأكثر من 25 ألف طن من المساعدات المتنوعة، التي تضمنت مواد غذائية أساسية، وكميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب مستلزمات طبية عاجلة وملابس، بهدف تخفيف معاناة الأهالي ومساندتهم في مواجهة الأوضاع الطارئة.

كما لفت البيان إلى أن الجهود الإغاثية شملت أيضًا توفير أكثر من 16 ألف خيمة مجهزة، تم توزيعها على النازحين في مناطق مختلفة من القطاع، بما يسهم في تأمين مأوى آمن نسبيًا للأسر المتضررة، ويعكس التزام بيت الزكاة والصدقات بمواصلة أداء رسالته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد بيت الزكاة والصدقات استمرار تحركاته الإغاثية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم المزيد من الدعم والمساندة، انطلاقًا من مسؤوليته الشرعية والإنسانية، وحرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم.