قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة والصدقات ينجز أضخم مخيم إيواء للنازحين الفلسطينيين قرب نتساريم بقطاع غزة

المخيمات التي تم تنفيذها
المخيمات التي تم تنفيذها
عبد الرحمن محمد

أفاد بيت الزكاة والصدقات بإتمام إنشاء أكبر مجمعاته المخصَّصة لإيواء النازحين الفلسطينيين في محيط منطقة نتساريم بقطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفي سياق الدور الإنساني والإغاثي الذي يضطلع به البيت لدعم المتضررين من العدوان.

وأوضح البيان أن هذا المشروع يأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للعائلات التي فقدت مساكنها، حيث عمل بيت الزكاة والصدقات على توفير بنية إيوائية متكاملة تضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للنازحين، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يشهدها القطاع.

وأشار البيت إلى أنه، منذ بداية العدوان، نجح في إدخال 13 قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، محمَّلة بأكثر من 25 ألف طن من المساعدات المتنوعة، التي تضمنت مواد غذائية أساسية، وكميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب مستلزمات طبية عاجلة وملابس، بهدف تخفيف معاناة الأهالي ومساندتهم في مواجهة الأوضاع الطارئة.

كما لفت البيان إلى أن الجهود الإغاثية شملت أيضًا توفير أكثر من 16 ألف خيمة مجهزة، تم توزيعها على النازحين في مناطق مختلفة من القطاع، بما يسهم في تأمين مأوى آمن نسبيًا للأسر المتضررة، ويعكس التزام بيت الزكاة والصدقات بمواصلة أداء رسالته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد بيت الزكاة والصدقات استمرار تحركاته الإغاثية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم المزيد من الدعم والمساندة، انطلاقًا من مسؤوليته الشرعية والإنسانية، وحرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم.

بيت الزكاة والصدقات مخيم إيواء غزة نتساريم شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ترشيحاتنا

سيارة مارسيلوس رايلز

رجل يقود سيارة مدمرة يجمع 25 ألف دولار تبرعات لإصلاحها

موقع Downdetector

منها فيسبوك وتيك توك.. عطل مفاجئ يضرب أشهر خدمات الإنترنت

Yahoo

عطل مفاجئ يضرب خدمات Yahoo يؤثر على ملايين المستخدمين

بالصور

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد